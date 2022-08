Elezioni politiche 2022, diretta oggi 9 agosto. Matteo Renzi apre le braccia a Carlo Calenda che prende tempo. Il centrodestra si organizza per fare il pieno di collegi.

Berlusconi: «Candidarmi? Ci sto pensando»

Ore 9.30 «Sul mio futuro vedremo. Oggi parliamo del futuro dell'Italia». Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Radio 24. «Nel mio partito mi hanno assalito, mi hanno detto, è importante che mi candidi, ora ci penso e poi decidiamo». «La Flat tax ha fatto aumentare anche del 30% le entrate per lo Stato: non vogliamo creare ulteriore deficit. Con la crescita che produrremo avremo l'abbassamento delle tasse anche sotto il 20%. La flat tax sarà nel programma dei cento giorni, è il punto più importante del programma». «Calenda ha scoperto oggi che il Pd è di sinistra: non è un tema molto importante, preferisco parlare di meno fisco e meno burocrazia. Il resto è teatrino della politica».

Calenda lancia "Italia sul serio"

Ore 9.15 Carlo Calenda lancia la sua campagna elettorale che si chiamerà «Italia sul serio». Lo annuncia parlando a Canale 5 spiegando che con Matteo Renzi sono in corso contatti da ieri e ci saranno anche oggi. «L'importante - spiega - che ci sia chiarezza, che le cose siano fatte bene. L'obiettivo di Azione, se gli italiani gli daranno credito, sarà quello di chiedere a Draghi di rimanere. Calenda risponde anche ad una domanda su Giorgia Meloni: Ha un problema di preparazione, dice riferendosi alla possibilità che possa diventare presidente del Consiglio. Non penso che sia fascista - aggiunge - ma non ha mai detto la parola definitiva su questo tema, con il rischio di finire nella serie C dell'Europa, che sarebbe gravissimo.