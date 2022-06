Festa della Repubblica 2 giugno, Mattarella non invita Russia e Bielorussia. «Ma la pace è una priorità»

Europeista e atlantista convinto, Sergio Mattarella non ha indugiato nel depennare dalla lista degli invitati alla Festa della Repubblica l’ambasciatore russo Sergey Razov e l’incaricato d’affari bielorusso Vladimir Vasilkov. Ma quel tratto di penna, come dimostrano le parole pronunciate dal Presidente durante il suo breve discorso alle alte cariche e al corpo diplomatico accreditato in Italia, gli è costato. Sbarrare la porta del Quirinale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati