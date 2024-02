Flavio Briatore smentisce: «Mai detto che non sarei andato più in Sardegna con la vittoria di Todde»

Flavio Briatore, in un video pubblicato sul suo profilo Instragram, smentisce categoricamente di aver mai dichiarato che se avesse vinto la candidata del centrosinistra Alessandra Todde non sarebbe più tornato in Sardegna. Da Dubai l'imprenditore piemontese dice di aver appreso la notizia dai siti di informazione italiani: «Assolutamente non vero - sottolinea Briatore - mai fatto nessun tipo di dichiarazione a favore o a sfavore della Todde».

Il video sui social

«È stata eletta, le auguro di fare un super lavoro - aggiunge - è una manager, per cui mi auguro che faccia un super lavoro per la Sardegna. Mai pronunciata la parola che vedo su tutti questi siti che se vince la Todde io non vado più in Sardegna. È una gran cazz...», conclude Briatore.

Il commento di Alessandra Todde

«È un problema suo, noi sicuramente riusciremo a campare anche senza».