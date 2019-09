«Mi preoccupano moltissimo certe dichiarazioni di figure legate alla sinistra, penso a Saviano, che parla di legalizzare la cocaina. Affermazioni allarmanti e pericolose». In una intervista all'AdnKronos il leghista Lorenzo Fontana, ex ministro della Famiglia e poi degli Affari Ue nel governo gialloverde, risponde così a una domanda relativa al possibile ritorno a politiche di apertura sulla legalizzazione delle droghe leggere in Italia.

Domenica 8 Settembre 2019, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 12:14

