G20, le notizie in diretta. Meloni: «Mosca usa l'energia come arma di ricatto». Accordo sulla dichiarazione congiunta sull'Ucraina

«Crisi a cascata» hanno posto sfide alla crescita economica di lungo termine: servono politiche macroeconomiche coordinate per sostenere l'economia mondiale. È il messaggio che il G20 intende lanciare nel comunicato finale, dopo l'allarme lanciato dalla segretaria al Tesoro Usa Yellen sui danni dell'invasione russa all'Ucraina. E proprio sulla guerra ci sono «divergenze» nella stesura del testo che si cercherà di superare con un negoziato ad oltranza. «Il conflitto in Ucraina è stato provocato deliberatamente dall'Occidente per limitare lo sviluppo della Federazione russa», ha detto Putin. La premier Meloni ha incontrato il primo ministro britannico Sunak: sostegno costante a Kiev e cooperazione sulle migrazioni, i temi del colloquio.