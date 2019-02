Genitori Renzi ai domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatture. Salvini: nulla da festeggiare

La notizia dei domiciliari è stata anticipata dal Corriere. I tre sono stati nel tempo amministratori di fatto delle tre società cooperative, due delle quali dichiarate fallite. Le ipotesi di reato contestate riguardano da un lato l'emissione, tra il 2013 e il 2018, di fatture per operazioni inesistenti all'interno di una delle società e, dall'altro, un'ipotesi di bancarotta fraudolenta che sarebbe stata commessa per le due altre società cooperative tra il 2010 e il 2013.

Lunedì 18 Febbraio 2019, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 21:03

e Laura Bovoli, il padre e la madre di, sono agli arresti domiciliari per i reati die false fatturazioni. I genitori dell'ex premier ed ex segretario del Pd sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative collegate alla società di famiglia “Eventi 6” dopo averne svuotato le casse ricavando così in maniera illecita svariati milioni di euro. Con loro è stato arrestato anche Gian Franco Massone, vicepresidente di una delle coop. L'arresto dei genitori di Renzi? «Niente da festeggiare», commenta il vicepremier Matteo Salvini a Sassari per un comizio in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.