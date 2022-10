Giorgia Meloni: «Siamo al paradosso della sinistra in piazza contro un governo che ancora non c'è»

Giorgia Meloni interviene con un post su Facebook sulle proteste in piazza: «Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra - attualmente al governo - scende in piazza contro «le politiche del governo Meloni» non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell'attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all'Italia. A breve volteremo finalmente pagina».

«Il premier in pectore Giorgia Meloni ha scelto un profilo molto sobrio da quando sono state vinte le elezioni e con il suo grande senso di responsabilità si è immersa nello studio di dossier, anche in continuità con il governo uscente. Credo che tanto Saviano quanto tutta la compagnia cantante possano stare assolutamente tranquilli: non ci sono né pericoli per la democrazia in Europa, né di rigurgiti del passato». Rachele Mussolini, nipote del duce e consigliere capitolino, commenta così all'Adnkronos il presunto 'pericolò, denunciato dallo scrittore campano, rappresentato da Giorgia Meloni per la democrazia europea. «Le rassicurazioni che Giorgia Meloni ha continuato a dimostrare, anche con la collocazione senza se e senza ma a fianco del popolo ucraino - aggiunge - credo siano la più grossa dimostrazione di coerenza fatta in tempi non sospetti, quando non c'erano le elezioni dietro l'angolo. Su questo possono dormire sonni tranquilli».