Governo, diretta: nasce il Conte-bis: i 21 ministri hanno giurato al Quirinale

Governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi minstri, visibilmente molto emozionati, solo quattro di loro hanno già vissuto questa esperienza. Donne ministro in black o in bianco nel salone delle feste. Spicca Teresa Bellanova, neo ministro dell'agricoltura, che sfoggia un completo blu elettrico.

Primo consiglio dei ministri stasera per ufficvializzare la candidatura di Paolo Gentiloni alla Commissione europea. La comunicazione è avvenuta nella serata di ieri. Si apprende da fonti a Bruxelles.







LA DIRETTA DEL GIURAMENTO



Ore 10.11 Poco dopo, anche Sergio Costa, confermato ministro dell'Ambiente, giura con la mano sul cuore. In ossequio al suo background militare, prima di raggiungere il tavolo del giuramento, Costa si è posto sull'attenti e ha battuto i tacchi.



Ore 10.09 «Sono 9 anni da quando Angelo Vassallo è stato ucciso. Al tempo ero segretario del Pd Campania, fu uno dei momenti più dolorosi della mia vita. Oggi per me è un giorno speciale, quando giurerò sulla Costituzione penserò anche a lui. Con disciplina e onore

. Lo scrive su twitter il neo ministro degli Affari Europei Enzo Amendola, mentre è in corso al Quirinale la cerimonia del giuramento del governo Conte bis.



Ore 10.07 Giuseppe Conte giura davanti al presidente Mattarella e poi lo raggiunge al di là del tavolo.



Ore 10.06 «Una squadra piena di voglia di fare per gli Italiani». E' il messaggio con cui Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo, accompagna un selfie scattato al Quirinale, poco prima del giuramento, con gli altri otto ministri Pd che siederanno in Consiglio dei ministri.



Ore 10 Tanti i familiari nel salone delle feste del Quirinale per assistere al giuramento del governo Conte bis. Sei file di sedie in fondo alla sinistra della sala sono state riservate ai parenti della nuova squadra di governo. Una vera e propria tribuna che fa in silenzio il tifo per i propri cari impegnati a giurare lealtà alla Costituzione nelle mani del capo dello stato.



«Ha ragione Di Battista: con il voto del 4 marzo 2018, l'unica cosa certa era che gli italiani non volevano il ritorno del PD al Governo della Nazione. Grazie M5S! Sentivamo proprio la mancanza di Renzi, Gentiloni e compagnia bella... #ElezioniSubito». Lo scrive su twitter la leader di Fdi, Giorgia Meloni.





LA LISTA MINISTRI

Senza portafoglio. Federico d'Incà ai Rapporti con il Parlamento, Paola Pisano a Innovazione tecnologica, Fabiana Dadone alla P.A., Francesco Boccia agli Affari regionali, Guiseppe Provenzano per il Sud, VIncenzo Spadafora per Sport e Politiche giovanili, Elena Bonetti pari opportunità e famiglia, Enzo Amendola per gli Affari Europei.



Con Portafoglio. ministro degli Esteri,



Fraccaro sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio. LE REAZIONI







I nodi rimasti dopo il vertice di questa mattina erano non solo sul sottosegretario alla presidenza del Consiglio, su cui si è consumato fino all'ultimo un braccio di ferro tra Conte e il M5s, ma anche su caselle come l'Economia, dove sul Dem Roberto Gualtieri sono state da vincere alcune «resistenze». E sullo stesso Luigi Di Maio, che alla fine era dato come probabile allo Sviluppo economico o al Lavoro, piuttosto che per gli Esteri.

Giovedì 5 Settembre 2019, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 10:29

