Processo a Conte a Bruxelles: «Basta, se continua così mi dimetto»

Venerdì 19 Ottobre 2018, 07:30

BRUXELLES - «Sbagliano a pensare che possa sopportare tutto questo. Se continua così lascio. Mi dimetto». Ancor prima che a Roma cominciassero a spirare i venti di crisi, Giuseppe Conte ha lanciato un ultimatum a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. «Certo, Giuseppe è premier per loro volontà, uno che si dice abbia vinto alla lotteria. Ma se si dimette sono guai per tutti», dice chi ha parlato con il professore.È la notte tra mercoledì e giovedì. Luigi Di Maio, mentre il premier è a Bruxelles a difendere la manovra economica sotto il tiro incrociato di Angela Merkel & C. dice in tv che è pronto ad andare in Procura per fermare il condono fiscale voluto dalla Lega. E Conte, dopo aver trascorso ben tre ore al telefono per cercare di riportare un po' di calma, poco prima dell'una di notte rientra in hotel. Ha il viso stanco e tirato. Ai giornalisti, con un sussulto d'orgoglio e di ruolo, dice: «Sono io il capo. Venerdì torno a Roma, controllo articolo per articolo il decreto. E si chiude».