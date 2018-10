Fico: «M5s non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non siamo come la Lega»

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 12:30

, presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: «Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci sia un problema. Si agisce all'interno di un filo rosso che è quello del contratto - ha proseguito Fico - perchè se fossimo stati uguali alla Lega, ci saremmo candidati con loro, ma noi non siamo uguali alla Lega e non ci candideremo nemmeno con la loro».«Per me tutto ciò che non è all'interno del contratto di governo non può essere nelle leggi e nelle norme. Il condono, lo scudo fiscale, non sono all'interno del contratto e quindi non vanno approvati. Il Movimento non solo non capirebbe, ma non potrebbe proprio in alcun modo votarli», conclude Fico.