Condono, alta tensione Lega-M5S. Salvini: «Di Maio sapeva». Il leader 5S: «Non sono bugiardo»

Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata verbalizzata in Consiglio dei ministri, dove era stato invece trovato solo un accordo politico.

Salvini. «Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi, perché in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva». Così il vicepremier Matteo Salvini, a Mezzocorona, in Trentino, nella giornata di chiusura della campagna elettorale per le provinciali. «Se lo spread arriva a 350 perché questi litigano è un problema. Io domani vado a Roma, sereno, riscriviamo e rileggiamo tutto, però, ripeto, la verità è che in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva», ha insistito Salvini.

Poi su Facebook salvini insiste: «Uno leggeva il testo incriminato e uno scriveva. Chi erano? Uno era Conte, che ha tutta la mia stima galantuomo, e l'altro Luigi Di Maio che verbalizzava, un'altra persona corretta e coerente con cui lavoro bene e conto di lavorare bene per i prossimi 5 anni». «Io ero in mezzo fra i due: Conte, Salvini, Di Maio». Lo dice Matteo Salvini su Fb, sottolineando che se i 5S non vogliono le misure del dl fiscale «quella roba lì non c'è. Ma passare per l'amico dei condonisti, proprio no».



«Se c'era qualcosa che non andava bene non c'era bisogno di questo can can: si alzava il telefono, Conte o Di Maio, e si cambiava tutto», ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook. «Bisogna serrare le fila, compatti Lega e M5s. Rispettosi del contratto di governo ma senza fare scherzi. Ho aspettato senza dir nulla per ventiquattro ore e porto pazienza. Però per scemo non passo. Se qualcuno dei M5s ha cambiato idea cambiamo tutto da cima a fondo. Ma la verità storica è agli atti: quelle 4 paginette ci sono a Palazzo Chigi, con le annotazioni del premier verbalizzate da Di Maio», ha aggiunto Salvini.

«Domani andiamo in Cdm - volevo andare a Cernobbio ma prenderò un aereo con mia figlia - non per polemizzare. Io non voglio far saltare niente e spero che anche i 5 stelle vogliano proseguire in questa esperienza», ha proseguito il ministro in diretta Facebook. «Però il decreto fiscale in Consiglio dei ministri era letto da Conte e verbalizzato da Di Maio. Io ero in mezzo tra i due: adesso passare noi per quello che hanno fatto tutto, no», ribadisce.



«Il governo va avanti, certo, ci mancherebbe altro. Però la pazienza ha un limite. Adesso finire come Lega in mezzo alle beghe dei Cinquestelle, no. Si telefonassero», ha affermato ancora il vicepremier.



«Noi siamo persone ragionevoli. Se i 5 stelle hanno cambiato idea, basta dirlo. Se Fico è Di Maio hanno cambiato idea, basta dirlo, noi siamo qui», aveva già detto il vice premier. «Lo dicono - ha aggiunto - ci sediamo al tavolo, si va avanti. Meglio per telefono che in tv». «Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi», aveva affermato invece poco prima Salvini.



Stralciare le parti del decreto fiscale contestate dal M5s? «Tutto si può fare», ha poi sottolineato Salvini ai microfoni di Stasera Italia, in onda stasera su Retequattro. «Basta che quando la gente legge e approva una cosa, sia convinta di quello che legge e approva. Io sono qua per risolvere i problemi, non per crearli», ha aggiunto Salvini che si dice «fiducioso per l'incontro con Di Maio».



Polemiche anche sul decreto sicurezza. «La scadenza per la presentazione degli emendamenti è oggi: perché i 5Stelle hanno presentato 81 emendamenti come se fossero all'opposizione? Ragazzi non è così che si lavora, non è cosi che si fa tra alleati. Io poi sono ben contento se c'è qualcosa è da migliorare», ha sostenuto Salvini.



Conte. «La c.d. dichiarazione integrativa (condono: art.9) è stata oggetto di una discussione politica che si è protratta a lungo sino all'inizio dei lavori del Cconsiglio dei ministri. Su di essa si è formato un accordo politico e sulla base di esso, riassunto dal presidente Conte ai presenti, si è entrati in consiglio dei ministri», precisa Palazzo Chigi in una nota. «La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Consiglio dei ministri non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all'art. 9: questa norma risultava in bianco». «Non c'è stata quindi la verbalizzazione specifica del contenuto dell'art. 9, il cui testo, appena arrivato, andava comunque verificato successivamente nella sua formulazione corretta dagli Uffici della Presidenza», aggiunge Palazzo Chigi a proposito della misura sul condono contenuta nel decreto fiscale.



Di Maio. «Sono tranquillissimo si lavora come sempre ma noi abbiam il dovere di dire sempre la verità ai cittadini, sono sicuro che una soluzione la troveremo: mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoricilaggio o riciclaggio di denaro?», ha detto il vicepresidente del Consiglio a Repubblica Tv. «Nel testo del decreto letto lunedì

sera c'era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale, dentro i capitali dall'estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell'accordo in Consiglio dei ministri», ha poi aggiunto Di Maio anche lui in una diretta Facebook. «Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ci sto», ha aggiunto replicando a Salvini.













Conte. «Il confronto, che a tratti può essere anche acceso, tra le forze della maggioranza non intacca il buon lavoro che stiamo facendo. Andiamo avanti consapevoli della responsabilità che abbiamo - specie nei confronti dei cittadini - di non disperdere le nostre energie e di rimanere concentrati sugli obiettivi che vogliamo raggiungere per il bene del Paese», ha scritto il premier Giusppe Conte su Facebook, facendo riferimento allo scontro sul dl fisco. «Guido un governo che ha finora dimostrato di saper fare squadra e sintesi e così continueremo a fare», ha aggiunto.



Toninelli. «A me interessa che si trovi un accordo e che il decreto fiscale torni ad essere quello della prima versione. Tutto il resto penso siano faccende di natura giornalistica che vanno risolte: Salvini e Di Maio si vedranno nelle prossime ore, massimo domani, e sicuramente risolveremo tutto». Così Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, al suo arrivo al Saie a Bologna.



Fraccaro. «Ritengo che questo governo durerà cinque anni, ne sono convinto, sono orgoglioso di quello che abbiamo messo in questo decreto». Così il ministro per i rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, a Trento nell'incontro conclusivo per la campagna elettorale per le provinciali del M5s. «Ho letto tutte le dichiarazioni di

Salvini. Ha anche detto che è ragionevole e io lo confermo, perché abbiamo lavorato insieme in questi mesi. E domani si risolverà tutto » .



Il richiamo Ue. L'Italia risponderà alla lettera di richiamo dell'Ue sulla manovra entro i tempi previsti, ovvero entro mezzogiorno di lunedì prossimo. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi che sottolineano come, in questa fase, la volontà del governo italiano è quello di un «dialogo costruttivo» con la commissione Ue e, allo stesso tempo, non emerge la volontà di isolare l'Italia da parte dei partner Ue. Al momento non si prevede un incontro con Jean-Claude Juncker viste anche le agende, piuttosto fitte, sia del presidente della commissione sia di Conte.

Venerdì 19 Ottobre 2018, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 19:53

