Di Maio, i 20 punti consegnati a Conte: «No a inceneritori e trivelle, sì alla eco-innovazione»

Conte-bis in bilico. Di Maio: «Senza i nostri punti del programma si torna al voto»



I VENTI PUNTI CONSEGNATI DA DI MAIO A CONTE

Il primo dei venti punti programmatici dei gruppi parlamentari del M5S, consegnati dal leader Luigi Di Maio al premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo, è il taglio del numero dei parlamentari. Non sorprende visto che il leit motiv dei pentastellati di questi ultimi mesi è stata questa riforma ormai in dirittura d'arrivo. «Manca un solo voto per completare la riforma, che deve essere un obiettivo di questa legislatura e tra le priorità del calendario in aula», è scritto nel documento. A seguire, la manovra, che ad avviso del Movimento deve essere «equa»: «stop all'aumento Iva, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, sburocratizzazione, famiglie, disabilità e emergenza abitativa». Poi il cambio di paradigma sull'ambiente. «Un'Italia 100 per cento rinnovabile. Dobbiamo realizzare un Green New Deal - è scritto nel documento - che nei prossimi decenni porti l'Italia verso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia al 100 per cento.



e fa scoppiare il caos. Tanto che la Borsa azzera i guadagni (e lo spread risale). Ira anche del partito democratico , dalla Boschi Orlando , sino a DelRio con molti esponenti che parlano di un chiaro passo indietro. E improvvisamente la strada verso il Conte-bis sembra diventare impervia.

Segue la legalità: carcere ai grandi evasori, lotta alle mafie e ai traffici illeciti. Contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, con politiche mirate dell'Ue nei Paesi di provenienza e transito. Oltre alla modifica del Regolamento di Dublino. Punto 8: un piano straordinario di investimenti per il Sud, anche attraverso l'istituzione di una banca pubblica, riforma del sistema bancario (punto 9). E ancora al decimo punto, tutela dei beni comuni come la scuola, l'acqua, la sanità, le infrastrutture.



Punto 11: le politiche di genere in attuazione dei diritti costituzionali della persona, seguito dalla tutela dei minori e dalla fine della vendita degli armamenti ai Paesi belligeranti, arrivando alle politiche espansive (punto 14) con una quota di investimenti in infrastrutture, in ambiente e in cultura da scomputare dai parametri di Maastricht. Al punto 15 i giovani e il futuro tra innovazione digitale, sviluppo delle imprese e promozione delle eccellenze del Made in Italy, crowdfunding, semplificazione apertura nuove attività, fondo previdenziale integrativo pubblico. Seguono le proposte per ricerca, università ed alta formazione artistica e musicale. E ancora, tutela del cittadino (punto 17): del consumatore, del lavoratore, dell'utente dei servizi. Riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali e riforma del percorso formativo medico (punto 18); penultimo tema, la tutela degli animali e il contrasto alle violenze e al maltrattamento, tutela della biodiversità e lotta al bracconaggio. Chiude la lista il sostegno ai piani di settore e alle filiere agricole e la promozione di pratiche agronomiche e colturali sostenibili e a difesa del suolo.

