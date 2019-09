Governo Conte bis, la lista dei ministri: 10 M5s, 9 Pd, uno Leu e un tecnico, le donne sono 7

La squadra di 21 ministri affiancherà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel governo M5s-Pd. Al Movimento 5 stelle vanno 10 ministri, al Partito democratico 9, a Liberi e uguali 1, Roberto Speranza. Sono sette le donne, dunque un terzo sul totale: tra le donne il solo profilo tecnico del governo, Luciana Lamorgese che va al Viminale. Al M5s va anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Mercoledì 4 Settembre 2019, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 16:28

Governo Conte bis, ecco i ministri annunciati dal premier Giuseppe Conte . Federico d'Inca ai Rapporti con il Parlamento, Paola Pisano a Innovazione tecnologica, Fabiana Dadone alla P.A., Francesco Boccia agli Affari regionali, Guiseppe Provenzano per il Sud, VIncenzo Spadafora per Sport e POlitiche giovanili, Elena BOnetti pari opportunità e famiglia, Enzo Amendola per gli Affari Europei.. Luigi Di Maio ministro degli Esteri, Roberto Gualtieri all'Economia, Luciana Lamorgese ministro dell'Interno, Stefano Patuanelli, ministro Sviluppo economico; Dario Franceschini ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Alfonso Bonafede ministro della Giustizia, Enzo Amendola agli Affari Europei, Paola De Micheli ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Nunzia Catalfo ministro del Lavoro, Roberto Speranza ministro della Salute, Lorenzo Guerini alla Difesa, Bellanova all'Agricoltura.Fraccaro sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio.