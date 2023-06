Grillo, il discorso sulle brigate di cittadinanza scatena le polemiche. D'Amato si dimette, la Lega: «Stupisce il silenzio di Schlein»

Il Movimento 5 Stelle torna in piazza e scoppia la polemica. Tra le strade di Roma porta l'opposizione al governo Meloni e la lotta alla precarietà. Temi condivisi anche dal Partito Democratico e Sinistra Italiana. Elly Schlein arriva a piazza della Repubblica per un saluto. Abbraccia Giuseppe Conte e garantisce battaglie comuni. Ma sulla questione Ucraina, viene sommersa dalle critiche del suo stesso partito. Poi, al termine del corteo, la scena se la prende Beppe Grillo. Tra battute e frasi forti, invita a reagire i «dormienti» del Movimento. «Cominciate a fare le brigate di cittadinanza - dice dal palco al popolo pentastellato - mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, sistemate i marciapiedi le aiuole, i tombini, senza dare nell'occhio». Una frase detta dopo un momento amarcord. «Vi ho presi piccolini - ricorda - e ora siete ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader! Siate leader di voi stessi». Da qui l'incitamento, tra l'ironico e l'incendiario, alle brigate di cittadinanza. Battuta che non passa inosservata.