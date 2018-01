Grillo debutta sul suo nuovo blog senza 5Stelle: «Comincia avventura di liberazione»

È il segno del distacco vero dal movimento di cui è fondatore, il nuovo blog di Grillo che oggi ha esordito e nel quale non si fa menzione, a parte un minuscolo link in alto a destra, dei 5 stelle.

Comincia una straordinaria avventura di liberazione

, dice il comico che torna a fare il comico dopo aver fatto il leader. Libero dai 5 stelle, ecco: e si sente felicissimo di essersi smarcato. L'assenza di ogni traccia di M5S in questo nuovo blog rappresenta anche una risposta a ciò che Luigi Di Maio ha detto l'altro giorno a Pescara:

C'era un tempo in cui una sola persona riusciva a unirci tutti, Beppe. Che ora resta una risorsa per il movimento

Parole che significano il pensionamento, non forzato ma di fatto, di Grillo. Il quale nel nuovo blog dice che in questa nuova fase della sua creatività andrà a caccia di

artisti, di folli

. Evidentemente non di neo-democristiani o di partitisti, o di giovani-vecchi in grisaglia: tutte definizioni che i grillini d'antan danno di Di Maio e che Beppe non usa ma in fondo condivide.

