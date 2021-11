Gualtieri, giunta con sei uomini e sei donne. Scozzese vice, Gotor alla Cultura. «Tanti problemi ma tante opportunità»

Il sindaco di Roma Gualtieri ha presentato la Giunta in Campidoglio. Sei uomini e sei donne, con la delega del Bilancio affidata a Silvia Scozzese, l'esperta di conti già con Ignazio Marino che incassa anche il ruolo di vicesindaco. Nell'esecutivo comunale sono presenti sia tecnici, sia politici in rappresentanza delle varie anime della maggioranza. Tre le caselle occupate dal Pd: Ambiente e rifiuti a Sabrina Alfonsi, Urbanistica a Maurizio Veloccia e Trasporti a Eugenio Patanè. Alla Cultura va Miguel Gotor. Turismo, Grandi Eventi e Sport vanno a Alessandro Onorato, a Monica Lucarelli spettano Attività Produttive e Pari Opportunità.

Il sindaco di Roma tiene per sè le deleghe all'Attrazione degli Investimenti, Clima, Partecipate, Personale, Pnrr, Relazioni Internazionali, Sicurezza, Transizione digitale e Università. Emerge durante la conferenza stampa di presentazione della giunta.

«Sono sei uomini e sei donne di alto profilo. Inizia con loro un cammino di 5 anni intenso ed emozionante. Abbiamo opportunità straordinarie: Pnrr, Giubileo e Expo. Ci sono tanti problemi da affrontare con determinazione. Siamo consapevoli delle difficoltà ma anche molto ottimisti», ha spiegato Roberto Gualtieri.

Vicesindaca e assessore al Bilancio: Silvia Scozzese

Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura: Sabrina Alfonsi

Assessore all'Urbanistica: Maurizio Veloccia

Assessore ai Trasporti: Eugenio Patanè

Assessore alla Cultura: Miguel Gotor

Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport: Alessandro Onorato

Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità: Monica Lucarelli

Assessore al Patrimonio e Politiche abitative: Tobia Zevi

Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro: Claudia Pratelli

Assessore al Sociale e Salute: Barbara Funari

Assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture: Ornella Segnalini

Assessore al Decentramento e Partecipazione: Andrea Catarci

Gualtieri: «Tanti problemi ma tante opportunità»

«Abbiamo tanti problemi, ma ce la faremo con il dialogo, l'ascolto nei confronti della città. Ci metteremo tutta la nostra energia, determinazione ed entusiasmo. Dodici personalità che si mettono insieme a me al servizio della città», ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando la sua Giunta in Campidoglio. «Abbiamo tante opportunità, come il Pnrr, il Giubileo, la candidatura a Expo, e abbiamo tanti problemi da affrontare che con un duro lavoro e il coinvolgimento della città potremo costruire una città che funziona meglio, ma anche una città che sappia riguadagnare il ruolo che le spetta da grande capitale europea. Una città che si metta alla guida del rilancio del Paese che sia la capitale della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale, dell'inclusione. Sappiamo che è una sfida impegnativa ma ci metteremo tutta la nostra energia e tutto il nostro entusiasmo. Saremo una squadra che cercherà di parlare con i fatti e quindi ora ci congediamo, dopo le foto».