Mattarella, un presidente notaio della Costituzione sempre rispettoso della volontà degli elettori

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:06

Attaccato, persino vilipeso da un gruppetto di politici in erba ai quali oltre a mancare spesso la laurea, difettano le più elementari cognizioni di educazione civica. Qualunque sia l’uscita da una lunga crisi politica, divenuta a tratti crisi istituzionale, il ruolo di Sergio Mattarella verrà riscritto e rivalutato anche da parte di coloro che, prima e dopo il 4 marzo, lo hanno criticato giudicando prima eccessivo e poi carente, il suo ruolo di notaio e garante delle regole democratiche e costituzionali.Hanno guidato la sua azione silente, davanti al fragore degli annunci e delle smentite, il rispetto della Carta e del volere degli elettori. L’essere garante dei valori costituzionali e di una tenuta del quadro democratico che la spregiudicatezza di alcuni ha rischiato di far saltare quando si è tentato di scardinare il risparmio delle famiglie e le risorse delle imprese, proponendo soluzioni economiche e monetarie a dir poco azzardate per un Paese che ha una mole di debito pubblico che ha pochi eguali.Mai spettatore inerte anche nei momenti che ha lasciato le forze politiche di comporre e scomporre maggioranza, di includere e di escludere partiti e singoli. Pochi paletti dovuti alla collocazione geopolitica del nostro Paese, nessuna richiesta o veto e nessuna intenzione di volersi sostituire ai partiti e allo stesso Parlamento. Questo riscontra, a chi segue da settimane questa lunga crisi, anche nei momenti più difficili.