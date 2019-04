Venerdì 12 Aprile 2019, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Il momento delle tensioni franco-italiane è passato». A dichiararlo, in un'intervista a 'Les Echos', è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. »Non possiamo rimettere in questione la relazione così stretta che unisce i nostri due paesi. Siamo cugini e anche tra cugini i rapporti non sono sempre facili. Ma ho sempre saputo che non poteva che essere un momento di incomprensione che potevamo facilmente superare. Dobbiamo tuttavia essere coscienti del fatto che con la Francia siamo due paesi in seno all'Ue che hanno una competizione sana, anche economica. La Francia serve i suoi interessi e i francesi hanno capito che l'Italia vuole fare altrettanto in uno spirito di rispetto reciproco».