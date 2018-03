M5S, Bonafede avverte Salvini: «Di Maio premier o nessun esecutivo»

«Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». A dirlo a 24Mattino, sulle frequenze di Radio 24, è Alfonso Bonafede, indicato al ministero della Giustizia nel governo M5S definito e presentato all'opinione pubblica prima delle elezioni. «A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier», ha aggiunto Bonafede. A chi gli chiede 'o lui o non si fa il governo?', «noi riteniamo che debba essere lui il candidato premier, sì - risponde secco - Il premier del governo».

«Beppe Grillo parla di una proposta che in questo momento non può essere realizzata». Risponde così Alfonso Bonafede, esponente di spicco del M5S, sulla possibilità di realizzare un reddito di cittadinanza universale, per tutti i nati in Italia. «Tuttavia realizzeremo un reddito di cittadinanza - assicura ai microfoni di 24Mattino su Radio 24 - Lo abbiamo promesso ai nostri elettori e rimane una nostra priorità da portare avanti, senza se e senza ma», ha poi aggiunto. «Porteremo avanti il reddito di cittadinanza come porteremo avanti tutte le nostre promesse fatte in campagna elettorale».

Martedì 27 Marzo 2018, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 15:02

