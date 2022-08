M5s, l'elenco dei candidati: Conte capolista in 5 regioni, Appendino in tutte le circoscrizioni del Piemonte

Giuseppe Conte capolista in in quattro regioni e cinque collegi (Lombardia 1 (entrambi i collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). Chiara Appendino in tutte le circoscrizioni del Piemonte alla Camera. M5s ha pubblicato poco dopo la mezzanotte l'elenco dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato per le prossime.

«Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario», si legge sul sito Cinquestelle che annuncia le candidature.

Conte capolista a Milano e Napoli mentre Ricciardi sarà capolista alla Camera in Toscana. Il marito della Dadone inserito nelle liste in sesta posizione in Piemonte. Davide Buffagni, fratello di Stefano Buffagni, al terzo posto nella circoscrizione Lombardia.

GLI ELENCHI

Camera

Senato