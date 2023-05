Macron: «Sui migranti Italia non può restare sola, occorre costruire soluzioni comuni. Meloni? La incontrerò»

Emmanuel Macron, a margine dei lavori del Consiglio d'Europa e Reykjavik è intervenuto ai microfoni del Tg3 affrontando il tema dei migranti: «C'è soprattutto necessità di cooperare per le frontiere comuni, perché non sottovaluto che l'Italia è il paese di primo approdo: subisce forte pressione e non si può lasciare sola. Dobbiamo costruire soluzioni comuni», ha detto il presidente francese.

Meloni scavalca Macron: garante di Kiev nella Ue. «Con Zelensky amicizia personale»

«Meloni? Lavoreremo insieme, penso ci sarà l'occasione di incontrarci e di scambiare i nostri punti di vista. Bisogna lav orare con tutti gli Stati membri dell'Ue, è la mia filosofia», ha poi aggiunto parlando alla stampa.