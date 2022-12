Manovra, il governo pone la fiducia al Senato: domani il voto finale. Alle 18 il Cdm

Un giorno in più. Dopo avere occupato la commissione, protestato sulla stampa e sui social e fatto appello al presidente del Senato Ignazio La Russa, le opposizioni, per una volta unite, riescono a ottenere più tempo per l'esame, almeno formale, della legge di bilancio. E fanno slittare l'ok finale di Palazzo Madama alla tarda mattinata del 29 dicembre, proprio quando la premier Giorgia Meloni sarà alle prese con la sua prima conferenza stampa di fine ann