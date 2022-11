Manovra, Salvini: «C'è accordo su tutto, con Meloni e Berlusconi andremo d'amore e d'accordo per 5 anni»

All'interno della maggioranza «c'e assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l'Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine del congresso provinciale della Lega a Treviglio (Bergamo). «Più di così in queste situazioni è difficile fare, partendo da almeno 20 miliardi delle bollette di luce e gas», ha concluso Salvini.

«Probabilmente domani sera c'è il Consiglio dei ministri sulla manovra di bilancio, bisogna provare a tenere insieme tutto... Noi siamo qui per stare cinque anni, non un pò di tempo», ha detto ancora Salvini. «Con Giorgia e con Silvio governeremo d'amore e d'accordo per i prossimi cinque anni, non un minuto di meno», assicura il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture.

LA LEGA - «Il mio obiettivo non è recuperare qualche punto percentuale, a me i sondaggi interessano zero. L'obiettivo è far tornare la Lega quello che merita di essere, il primo partito del Paese. Il risultato elettorale è stato deludente - ha aggiunto Salvini - ma io non sono nato per arrendermi. Un leghista non è mai nato per arrendersi, quado cade si rialza».