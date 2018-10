Manovra, dl fiscale non è pronto: M5S chiede il rinvio in Cdm a lunedì

LEGGI ANCHE

Potrebbe slittare a lunedì prossimo il Consiglio dei ministri con il dl fiscale collegato alla manovra all'ordine del giorno. Il decreto, infatti, a quanto apprende l'Adnkronos non sarebbe pronto: mancherebbero all'appello una serie di norme per velocizzare i tempi della sanità e introdurre il meccanismo per risarcire i cosiddetti truffati dalle banche.Quindi, spiegano autorevoli fonti di governo M5S, il vicepremier Luigi Di Maio avrebbe intenzione di chiedere nel corso del vertice economico in programma questa sera a Palazzo Chigi con il presidente Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il rinvio del cdm sul dl fiscale a lunedì della prossima settimana. Una riunione del Consiglio dei ministri, viene spiegato, dovrebbe comunque tenersi domani ma con all'odg solo l'approvazione di leggi regionali.