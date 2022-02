Mattarella, l'agenda bis: «Diseguaglianze e giustizia»

Il settennato bis di Mattarella - «Ma come minimo sette anni...», si ironizza nei capannelli in Transatlantico - comincia con 55 applausi, di gioia e insieme di debolezza e di impotenza, che i grandi elettori rivolgono a un discorso di 38 minuti e a un’agenda strapiena di desiderata e di indicazioni alla politica che dovrà dimostrare, dopo i pasticci e le incertezze di questi giorni «travagliati per tutti e anche per me» di essere all’altezza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati