Il premier «Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd». Lo scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni. Un mal di pancia, quello di Fratelli D'Italia, che dà l'idea della fibrillazione all'interno del centrodestra, anche quello di governo, con la Lega che non ha gradito gli affondi, nemmeno tanto velati del premier. Tanto che Matteo Salvini ha riunito in conclave i suoi, prima di andare a Villa Grande a riferire a Silvio Berlusconi.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Draghi al Senato diretta: «Qui solo perché italiani... LE PAROLE Draghi, il discorso integrale al Senato. «Italia forte se... IL CASO Senato, da M5S e Lega nessun applauso alla fine del discorso del...

Draghi, discorso al Senato senza sconti a nessuno: un "dentro o fuori" per accelerare sulle riforme

Draghi, la reazioni della Meloni

«Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d'Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito», aggiunge.

Le Lega

Il leader della Lega Matteo Salvini si è recato Villa grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, per un nuovo vertice delle forze di centrodestra di governo, convocato ora alla luce delle comunicazioni del premier Draghi nell'aula del Senato e dopo l'assemblea dei parlamentari e ministri leghisti, insieme a Salvini. Su quella riunione, la Lega fa sapere che c'è stata «totale sintonia dei presenti e compattezza con il segretario». Abbiamo fatto delle riflessioni che non posso anticiparle, perché adesso ci sarà una riunione con il centrodestra di governo e decideremo insieme». A dirlo all'Ansa è la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno al termine della riunione del suo partito con il leader Matteo Salvini, con ministri, sottosegretari e parlamentari leghisti dopo le comunicazioni del premier Draghi al Senato.