Meloni domani riceve Metsola e sabato vola a Monaco di Baviera: sul tavolo il sostegno a Kiev e le elezioni Ue del 2024

Sembra passata un'era da quando Giorgia Meloni sbarcava a Berlino per un vertice bilaterale con Olaf Scholz. Eppure in Germania la premier ci è andata meno di due settimane fa. A tradire la percezione del tempo non solo le parole di Silvio Berlusconi sull'Ucraina quanto soprattutto la durezza dello scontro che nel mentre - a Bruxelles giovedì e venerdì scorso - ha frapposto Meloni al presidente francese Emmanuel Macron a causa del mancato invito alla cena con Volodymyr Zelensky. Uno scontro, sintomo anche di un'incompatibilità di fondo, che com'è ovvio andrà ora normalizzato. Specie sul fronte della collaborazione strategica a sostegno dell'Ucraina.

L'AGENDA

E così sabato mattina la premier tornerà in Germania, stavolta per partecipare alla 59esima conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza. Un appuntamento che coinvolge circa quaranta capi di Stato e di governo, tra cui la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e, appunto, anche Macron. Tant'è che l'agenda della Meloni sarà particolarmente fitta e prevede faccia a faccia oltre che con Harris (e il segretario di Stato Usa Anthony Blinken) anche con il britannico Rishi Sunak già conosciuto al G20 di Bali. Ma a Monaco ci saranno inoltre i vertici delle istituzioni Ue, l'"amico" Charles Michel e Ursula von der Leyen (con cui Meloni parteciperà ad un panel insieme alla finlandese Sanna Marin) fino a Roberta Metsola. Con la presidente del Parlamento Ue però, l'occasione di incontro sarà precedente. La maltese del Partito popolare europeo infatti, che da settimane porta avanti una sorta di tour dei Ventisette, domani mattina sarà a Roma e incontrerà la premier a Palazzo Chigi. Tra le due la sintonia è molto forte, al punto che non è escluso che dopo le elezioni del 2024 - quando con ogni probabilità si arriverà ad una prima maggioranza senza socialisti grazie all'accordo tra il Ppe e i Conservatori di Meloni - sarà proprio Metsola a prendere il posto di von der Leyen.

I TEMI

Tornando a Monaco però, le tre giorni servirà soprattutto a discutere del conflitto seguito all'invasione russa dell'Ucraina, e quindi a Meloni per ribadire la centralità italiana dopo le vicissitudini dei giorni scorsi e quindi il pieno sostegno alle ragioni di Kiev. Città dove, peraltro, la premier dovrebbe essere in procinto di recarsi, forse lunedì 20. L'attivismo internazionale di Meloni però, non si ferma qui. Per marzo infatti la premier sta lavorando a due ulteriori visite internazionali: in India e negli Emirati arabi.