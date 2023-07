Strage di via d'Amelio, Meloni oggi a Palermo per Borsellino ma non sarà alla fiaccolata (per motivi di sicurezza)

Saranno entrambe a Palermo, oggi, la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per l'anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio del '92 furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Ma non si dovrebbero incrociare le due leader perchè la premier deporrà una corona nella caserma Lungaro ma npon parteciperà alla fiaccolata a via D'Amelio dove invece è attesa la segretaria dem. L'attenzione da parte delle forze dell'ordine è massima, dopo gli scontri che hanno macchiato le celebrazioni per la strage di Capaci. La presidente del Consiglio alle 8.50 deporrà la corona nella davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A seguire la presidente del Consiglio farà visita alle tombe di Giovanni Falcone nella chiesa di San Domenico e di Paolo Borsellino nel cimitero di Santa Maria di Gesù. Poi alle 10 presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta, del capo della procura Maurizio de Lucia e dei vertici delle forze dell'ordine. Probabile che partecipi alle 12.30 anche alla messa officiata dall'arcivescovo Corrado Lorefice nella chiesa di Santa Maria in piazza della Pietà alla Kalsa, dove Falcone e Borsellino giocavano da bambini. Non sarà presente per questioni di sicurezza, salvo contrordini dell'ultimo momento, alla tradizionale fiaccolata organizzata ogni anno dalla destra e che partirà alle 20 da piazza Vittorio Veneto per raggiungere via D'Amelio. Fonti di FdI non escludono però in modo netto che la premier non faccia un passaggio in via D'Amelio nell'arco della giornata. Sarà invece certamente in via D'Amelio Elly Schlein, che parteciperà al minuto di silenzio assieme alle Agende rosse di Salvatore Borsellino, fratello del giudice assassinato, nell'ora esatta della deflagrazione di 31 anni fa: le 16.58. Nel luogo dell'attentato, la segretaria Dem troverà anche i manifestanti del corteo promosso dalla Cgil e da altre associazioni e movimenti di sinistra con lo slogan 'Basta Stato-mafià. Non ci sarà la Cisl, che ha preso le distanze dall'iniziativa ma sarà in via D'Amelio con i propri dirigenti. Il serpentone partirà alle 15 dall'albero Falcone, in via Notarbartolo, proprio dalla strada, dove lo scorso 23 maggio nei minuti finali della giornata di commemorazione della strage Falcone, ci furono gli scontri tra alcuni manifestanti e la polizia in tenuta antisommossa che respinse chi voleva raggiungere il palco dove Maria Falcone stava parlando per chiudere le celebrazioni. Un episodio che ha creato uno strappo tra il comitato promotore del corteo autorizzato e la questura. Lunedì, durante un colloquio, Salvatore Borsellino ha assicurato al questore Leopoldo Laricchia che «non ci saranno disordini». Poi è arrivata la notizia dell'imminente cambio di guardia al vertice della Questura di Palermo. Sarà guidata dall'ex capo della squadra mobile Vito Calvino, nominato dal Consiglio dei ministri. Per Laricchia l'incarico all'ispettorato della Camera dei deputati.