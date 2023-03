Meloni: «Salario minimo? Non è una soluzione, chi ha governato prima ha impoverito italiani». Schlein: «Siete incapaci e approssimativi»

Al via nell'Aula della Camera il question time cui risponde, per la prima volta da quando ha assunto l'incarico, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il banco del governo è al completo, e l'Aula è piena. Meloni siede tra i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. In Aula c'è la leader del Pd Elly Schlein, al suo primo intervento da segretaria dem.

In diretta dalla Camera dei Deputati per il Question Time. Collegatevi. https://t.co/OnWk0IciQg — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 15, 2023