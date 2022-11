Migranti, Meloni: «Grazie al Papa, in sue parole saggezza e carità»

«Ascoltiamo sempre con grande attenzione le parole del Santo Padre che sono un perenne monito alla saggezza e alla carità. E lo vogliamo ringraziare sentitamente per il suo incoraggiamento e soprattutto per il suo invito alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà». Così in una nota il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Papa Francesco: «Migranti? Bene Meloni su sbarco donne e bambini. L'Europa non lasci sola l'Italia»