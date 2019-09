Siamo pronti ad aiutare l'Italia nella difesa dei confini e nei rimpatri nei Paesi d'origine, ma non possiamo far entrare i migranti, diciamo no alle quote di redistribuzione». Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, partecipando alla festa di Fratelli d'Italia Atreju 2019. «Comunque - ha aggiunto - aspettiamo che l'Italia torni tra noi, nel nostro club».



«In Italia il governo s'è separato dal popolo», ha proseguito Orban. «Vedo che sta tornando la sinistra, sta riportando il potere dappertutto, facendo entrare i migranti e aumentando le tasse. Sempre gli stessi errori, non hanno imparato niente dal passato», sostiene Orban.

Sabato 21 Settembre 2019

