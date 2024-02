Agevolazioni per comprare la prima casa agli under36. Uno sconto da 45 milioni alle Regioni sulla spending review. Fondi anche per le aree colpite dal sisma nel Catanese e in Molise. Oltre alle già annunciate riaperture dei termini della Rottamazione quater e della Rottamazione speciale e il finanziamento con 10 milioni di euro per il fondo per la lotta ai disturbi alimentari.

Sono queste le principali modifiche al Milleproroghe, depositate ieri presso le commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera. Il voto finale a Montecitorio è atteso a metà febbraio, mentre ieri sono arrivati gli emendamenti dei quattro relatori di maggioranza (il forzista Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci di Noi moderati, la leghista Rebecca Frassini e Angelo Rossi di Fratelli d’Italia), avallati dall’esecutivo.

UNDER36

Sul fronte del welfare, è stato prorogato a tutto il 2024 il bonus per la prima casa destinato ai giovani under36 con reddito Isee non superiore ai 40mila euro, che acquistano la loro abitazione: anche per chi ha semplicemente firmato il contratto preliminare sono garantite l’esenzione dalle imposte di registro, quella per le tasse ipotecarie e catastali, nonché del credito di imposta Iva e dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui. Unico obbligo è chiudere tutte le operazioni entro la fine del 2024.



Le Regioni, invece, incassano uno sconto di 45 milioni nel 2024 sulla spending review prevista per questi enti nell’ultima Finanziaria. Il contributo di quest’anno per i governatori al livello centrale è di 305 milioni di euro. Si tornerà ai previsti 350 milioni per gli anni dal 2025 al 2028. Le risorse necessarie per lo sconto sono state trovate riducendo il fondo per le attività nucleari residue.



Accanto agli interventi per il mondo agricolo sull’onda della protesta dei trattori - le esenzioni sulle polizze assicurative per i mezzi in attesa di quelle sull’Iva di categoria - la maggioranza guarda al settore primario, garantendo quattro milioni di euro in più per le attività della pesca e dell’acquacoltura. Sul fronte fiscale riaperti i termini per i contribuenti poco virtuosi e “ritardatari” sia per la Rottamazione Quater destinata alle cartelle esattoriali (che ha già visto aderire 3 milioni di persone) sia per il Ravvedimento operoso speciale. La Lega rivendica i provvedimenti: «Un’iniziativa importante che dà seguito a una nostra battaglia storica, che solo lo scorso anno ha portato oltre 4 miliardi nelle casse dello Stato e che permette di svuotare il magazzino fiscale da quei debiti altrimenti incagliati e di difficile riscossione andando incontro, senza essere un condono». Da Fratelli d’Italia, invece, ricordano che sono state «presentate misure di buonsenso concordate con il governo per aiutare le categorie più deboli in questa fase di congiuntura».



Agevolazioni e nuove risorse per due aree - quella etnea e il Molise - colpite negli anni scorsi dal terremoto. Per quanto riguarda Catania e i comuni limitrofi, proroga al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e del commissario straordinario, che potrà utilizzare per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio 1,7 milioni di euro quest’anno recuperati dal Fondo per le emergenze nazionali. Maggiori strumenti al Molise, colpito dal sisma nel 2018, che fino al 28 febbraio 2024 potrà assegnare ai Comuni locali i contributi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza.



ITER VELOCE

Slittano di sei mesi le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine dei giornalisti. Potranno invece svolgersi in modalità telematica, in videoconferenza, fino al 30 aprile le assemblee di società ed enti, come avveniva durante l’emergenza Covid. Resteranno in carica due anni in più i vertici del Gse (il Gestore dei servizi energetici) nominati nel marzo scorso. La decisione è prevista in un emendamento di maggioranza nel Milleproroghe per assicurare che l’organismo raggiunga gli obiettivi fissati dal Pniec e dal Pnrr in termini di riduzione delle emissioni e di aumento della produzione da fonti rinnovabili. Procedure semplificate nei controlli per i recipienti a pressione sopra i 13 metri, mentre enti e associazioni enti e associazioni del Terzo Settore si vedono confermare gli sgravi per assumere persone con disabilità.



Più fondi anche il settore cinematografico, che potrà spendere i residui del Fus (fondo unico dello spettacolo) non utilizzati nel 2023. Novità anche per quanto riguarda la formazione dei bagnini, anche in prospettiva della stagione estiva: slittati al 30 giugno gli obblighi per i formatori e per l’organizzazione dei corsi, propedeutici al rilascio delle licenze per chi si deve occupare di salvataggio in acque marittime, acque interne e piscine.