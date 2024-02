Patente digitale, da giugno addio alla carta (ma non per tutti): ecco come funziona e cosa cambia

Dopo la Carta d'Identità, anche la patente di guida diventerà digitale. Dopo l'appello dell'Unione Europa, infatti, anche l'Italia si adeguerà al resto degli altri paesi, consentendo così di uniformare le norme che riguardano il documento in tutto in territorio continentale. Disponibile già a partire dal prossimo giugno, la nuova patente sarà inserita all'interno dell'app IO e potrà essere utilizzata attraverso l'inserimento di SPID o CIE. Tra gli obiettivi della misura, velocizzare i controlli sul territorio nazionale, eliminare multe e problematiche per chi non ha il documento a portata di mano e impedire la falsificazione dei documenti.

Il passaggio al digitale

Continua il processo di digitalizzazione del nostro Paese.

Dopo la Carta d'Identità, anche la patente di guida diventerà presto digitale, permettendo così all'Italia di adeguarsi al modello degli altri paesi europei. L'impulso per il cambiamento è arrivato proprio dall'Unione Europea, che ha esplicitamente richiesto di uniformare le norme che riguardano il documento in tutto il territorio continentale. Un passaggio, quindi, che riguarderà tutti i Paesi membri dell'Ue, che nei prossimi mesi si troveranno a completare questo passaggio. Già da giugno, infatti, anche in Italia la patente diventerà digitale.

Come funzionerà

Contenuta all'interno dell'app IO, la patente digitale potrà essere utilizzata attraverso l'inserimento di SPID o CIE. Una volta eseguito l'accesso all'app, basterà aprire la pagina dedicata alla patente stessa nella quale verrà mostrato un codice QR che l'autorità di controllo potrà inquadrare per ottenere subito tutte le informazioni legate all'identità del guidatore, alle autorizzazioni e alla scadenza del documento stesso. Sempre dall'applicazione si potrà anche verificare il saldo dei punti della patente, aggiornato in tempo reale. Come riportato da "La Stampa", secondo le prime indiscrezioni la nuova patente sarà disponibile anche dei cosiddetti "portafogli digitali", come Google Wallet e Apple Wallet. Chi vorrà, però, potrà continuare ad utilizzare anche il documento cartaceo, come confermato anche da Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole.

I benefici

Oltre ad uniformare le norme su tutto il territorio continentale, la patente digitale permetterà di velocizzare i controlli a livello nazionale e internazionale. Il tutto, eliminando anche problematiche e multe per coloro che venivano fermati senza il documento a portata di mano, e risolvendo il problema delle falsificazioni.

Gli altri documenti digitali

Non solo patente digitale. Secondo quanto affermato da Alessio Butti, sottosegretario a Palazzo Chigi con delega all'innovazione tecnologica, il progetto prevede la digitalizzazione di altri documenti, come la tessera sanitaria e la tessera elettorale: «Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all'interno del portafoglio digitale dell'App IO – aveva commentato in audizione lo scorso aprile – ovvero: la patente digitale, la tessera sanitaria digitale e il voting pass: la tessera elettorale in formato digitale. Prevediamo che entro la fine dell'anno arriverà un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani».