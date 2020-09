De Laurentiis contagiato, negativo al test il presidente Marsilio

«Il risultato del test del presidente Marsilio è negativo». La notizia è arrivata in serata dallo staff del presidente della Regione Abruzzo: Marco Marsilio è negativo al test sul Covid-19, esame che si era reso necessario dopo gli stretti contatti in Alto Sangro con il presidente Napoli, Aurelio De Laurentiis, risultato positivo.



Il Napoli, dopo gli accordi con la Regione Abruzzo, è stato in ritiro a Castel di Sangro e il suo presidente, una decina di giorni fa, ha trascorso molto tempo in Abruzzo visitando anche altri paesi con lunghe passeggiate tra le gente e molto entisuasmo. Per questo dopo la sua posivitià in zona sono stati disposti tamponi a tappeto.

Ultimo aggiornamento: 08:15

