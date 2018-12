Conte vede i sindacati: taglio pensioni d'oro misura di equità

Lunedì 10 Dicembre 2018, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vogliamo intervenire sulle pensioni d'oro, farlo è una misura di equità sociale». Lo ha detto, a quando si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con i sindacati. Conte ha anche ricordato che l'obiettivo del governo è ottenere un sistema delle pensioni equilibrato, che non penalizzi.Sulle pensioni è in corso un'interlocuzione con Bruxelles. Abbiamo detto più volte che la legge Fornero non è un totem, ha detto ancora Conte ai sindacati, nel corso del tavolo a Palazzo Chigi, spiegando che il governo sta valutando le relazioni e le simulazioni dei tecnici per valutare l'impatto economico di 'quota 100'.Nessun vertice, al momento, è previsto per oggi a Palazzo Chigi sulla manovra. L'agenda delle riunioni sulla legge di bilancio è in continuo divenire ma, a quanto si apprende, nella sede del governo sarebbe prevista per questo pomeriggio solo una riunione tecnica, senza la partecipazione dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.La situazione sulla manovra, raccontano fonti di governo, è in stand by in attesa che la trattativa del premier Giuseppe Conte con l'Ue faccia passi avanti decisivi. E la giornata di oggi non vedrà neppure il Consiglio dei ministri chiamato dare l'ok definitivo il decreto semplificazione. Il provvedimento, assicurano fonti di governo, arriverà sul tavolo del Cdm comunque entro questa settimana.Conte, oggi al tavolo per discutere con i sindacati della manovra, nel ribadire che l'interlocuzione avverrà da ora in poi periodicamente, ha annunciato che incontrerà anche le altre sigle sindacali che non sono state convocate oggi, «per avere un quadro il più possibile completo», riferiscono fonti di Palazzo Chigi.«Il reddito di cittadinanza è una riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di politica sociale», ha sottolineato il premier nel corso dell'incontro con i sindacati appena conclusosi a Palazzo Chigi, ricordando che si vuole un sistema equilibrato che non penalizzi.«Il nostro obiettivo è un patto fiscale con i cittadini. Una vera alleanza», ha detto ancora Conte ai sindacati, secondo quanto si apprende, sottolineando che «non saremo tolleranti» sull'evasione. «Insistere sul piano del rigore - ha detto, sempre secondo quanto si apprende - è a beneficio della collettività».«Lo sviluppo del mercato dei capitali è essenziale per la crescita delle nostre aziende e per attrarre investitori istituzionali internazionali in Italia», ha sottolineato poi il presidente del Consiglio in un messaggio inviato in Borsa dove è in corso la Italy Corporate Governance Conference. Secondo Conte, «le pratiche di corporate governance adottate dalle compagnie italiane giocano un ruolo cruciale nello stabilire e proteggere la fiducia e nell'incoraggiare l'accesso ai mercati di capitale».«Non abbiamo avuto risposte di merito rispetto alle nostre rivendicazioni, ma un impegno a tenerne conto, solo una generica dichiarazione di attenzione ai temi sollevati» sulla manovra dai sindacati. Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro con il premier a Palazzo Chigi. Camusso ha intanto indicato che «convocheremo gli attivi unitari» di Cgil Cisl e Uil «il 19 dicembre per illustrare l'andamento del confronto e dire che la nostra attenzione resta». Il fatto che non ci sia già una data per un nuovo incontro «è elemento di preoccupazione. C'è un impegno nei prossimi mesi, ma noi stiamo discutendo di legge di bilancio che non è nei prossimi mesi, ma oggi», ha aggiunto.«Quota 100 piace molto ai lavoratori come possibilità in più» per andare in pensione, «ma è ovvio che è una risposta parziale, perché bisogna costruire una pensione di garanzia per i giovani ed attivare un segnale chiaro alla donne, riconoscendo un anno di contributi per ogni figlio. La maternità è un bene comune per il Paese». Lo ha ribadito la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a proposito della manovra ed in particolare del tema previdenza, cui cui c'è una piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil.«Apprezziamo la discontinuità rispetto all'austerità. Ora però servono gli investimenti per le infrastrutture, la riduzione delle tasse per i lavoratori e i pensionati, un piano straordinario per il Mezzogiorno». Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. Sulla previdenza, «quota 100 va bene se è un punto di partenza - ha ribadito il numero uno della Uil - mentre è indispensabile attivare subito le commissioni per la separazione tra previdenza e assistenza e sulla individuazione di altri lavori gravosi. Bisogna, poi, rinnovare i contratti nel pubblico impiego».«Nel corso dell’incontro di oggi con il Governo abbiamo ribadito l’importanza di una serie di misure per il rilancio degli investimenti e la ripresa delle opere pubbliche, con un ‘Piano Marshall’ anche per gli interventi minori come scuole e assetto idrogeologico. In tal senso, non si tratta semplicemente di stanziare risorse, ma occorre anche intervenire sui fattori di natura legale e burocratica che rallentano i lavori e per tale ragione apprezziamo il tentativo dell’esecutivo di rivedere il codice degli appalti». Lo ha ribadito Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl. Per Capone «la priorità è comunque creare posti di lavoro agevolando il ricambio generazionale nel pubblico impiego e nel privato, con soluzioni idonee a favorire un pensionamento anticipato rispetto alla Riforma Fornero che ha irrigidito il mercato del lavoro a scapito, soprattutto, delle giovani generazioni».