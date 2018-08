Ponte crollato a Genova, Toninelli: «Tragedia immane»

Martedì 14 Agosto 2018, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 15:15

«Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città».È quanto scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, riguardo il crollo di una parte delsulla. Toninelli sarà a Genova nella giornata di domani.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intanto in contatto con il ministro delle Infrastrutture e con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e viene costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione che segue con la massima attenzione. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.«Le immagini del crollo del ponte a #Genova sono sconvolgenti. Le cause saranno accertate ma oggi le polemiche devono lasciare il posto al dolore delle persone rimaste coinvolte in questo tragico evento. Il mio abbraccio va a loro e alle loro famiglie». Lo scrive su Twitter Paola Taverna, vicepresidente del Senato ed esponente del M5S.«Dolore e sgomento per la tragedia di Genova. Un pensiero alle vittime, un abbraccio ai familiari, un enorme ringraziamento a tutti i soccorritori». Lo scrive su Twitter il senatore di LeU Pietro Grasso.«#Genova Minuto per minuto di fronte alle immagini terribili di una tragedia. L'Italia intera si stringe attorno alle persone e alle famiglie coinvolte». Così su Twitter l'ex premier Paolo Gentiloni.