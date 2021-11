Rai, nuovi direttori e nomine senza unanimità: Maggioni al Tg1 e Sala al Tg3

Cambiano due direttori dei tre telegiornali Rai. C'è il via libera del Cda al pacchetto di nomine proposte dall'ad Carlo Fuortes a larga maggioranza. A quanto apprende l'Adnkronos, Monica Maggioni diventa direttore del Tg1 con 5 sì e 1 no. Come da previsioni della vigilia, Simona Sala viene nominata al Tg3 (4 sì, 1 astenuto, 1 no), Gennaro Sangiuliano resta al Tg2 con 5 sì e 1 no.

APPROFONDIMENTI LE NOMINE Rai,«Maggioni, il Tg1 è donna», vincono Pd e... IL RETROSCENA Rai, scontro Meloni-Lega sulle nomine: Salvini non cede il Tg2 IL RETROSCENA Rai, via al taglio degli sprechi: Saxa Rubra del Nord addio IL RETROSCENA Rai, turnover dei dirigenti. Ma in viaggio con il Papa resta... LA TRATTATIVA Rai, c'è l'accordo sulle nomine: Maggioni al Tg1, Sala...

Andrea Vianello al Giornale Radio e Radio 1 con 5 sì e 1 no. Mario Orfeo alla direzione di Genere "Approfondimento" con 5 sì e 1 no. Alessandro Casarin confermato alla Tgr con 5 sì e 1 no. Alessandra De Stefano a Rai Sport (divenuto ora Direzione di genere) con 5 sì e 1 no. Antonio Preziosi confermato a Rai Parlamento con 5 sì e 1 no. Paolo Petrecca a Rainews24 con 4 sì, 1 astenuto e 1 no.

Nessuna nomina dunque sarebbe avvenuta all'unanimità.

Il consigliere indicato dal Movimento 5 Stelle Alessandro Di Majo ha votato contro tutte le nomine, mentre quello indicato dai dipendenti Riccardo Laganà si è astenuto in alcune votazioni.