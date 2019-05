Dalla malata di sclerosi al divorziato, lo spot 5Stelle per spingere il bonus

Domenica 19 Maggio 2019, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 10:27

In sottofondo melodia agro-dolce-malinconica da servizio in esterna del programma tv del pomeriggio; lo stile narrativo invece ricorda Telesur, la tv di Maduro in Venezuela. I due video spot diffusi dal Movimento 5 Stelle promuovono la card delcon le storie di due persone aiutate dal provvedimento. Detto con il massimo rispetto per entrambi i protagonisti e augurando loro che tutto vada per il meglio, si tratta di vicende molto estreme, in cui difficilmente si potrà identificare la maggioranza degli italiani. La propaganda grillina, in vista delle europee, ha puntato sulla commozione. La prima testimonial, Chiara, parla mentre guida il camper: è madre di due figli, ha la sclerosi multipla, è invalidia al 75%. Abbandonata dal marito e rimasta senza lavoro.Sul Blog delle stelle e sulla pagina Fb M5S si spiega che a Chiara «lo Stato aveva dato una pensione da fame, con il Reddito di Cittadinanza a Chiara è tornato il sorriso». Lei, nel video, racconta che in precedenza riceveva na pensione di invalidità da 280 euro al mese, ora la card è caricata con 720 euro, «ci siamo concessi alcuni lussi, un piatto già preparato al supermercato», «mi sono sentita più rispettata, ti viene speranza». Scena finale: il camper si allontana, dissolvenza, simbolo M5S. Altra storia: un signore, guarda il caso, viene sorpreso dalla telecamera dei 5 Stelle mentre esce dalle Poste con la card in mano. «Io ho sempre lavorato, ero l'uomo più felice di questa terra, facevo il manovale, ma quando è finito il lavoro si è sfasciato tutto». Ha due figlie, purtroppo entrambe con gravi problemi di salute. «Mia moglie mi ha cacciato e sono dovuto andare nei centri di accoglienza». Si commuove, spiega che potrà acquistare gli occhiali da vista e affittare una casa. Scena finale: il signore va a prendere la metro e scende dalle scale mobili (funzionano). Dissolvenza, simbolo M5S.