Lunedì 18 Marzo 2019, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 19:39

Alcuni ex appartenenti al M5S, forze moderate e partiti del centrosinistra. Sono queste le tre anime che compongono, e a cui strizza anche l'occhio in vista delle prossime elezioni regionali del 26 maggio in Piemonte, "Italia in Comune" la lista degli amministratori che si sta formando in tutta Italia. Leader a livello nazionale di "Italia in COmune" è il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che ha partecipato a Torino ad una iniziativa a sostegno di Sergio Chiamparino, attuale presidente della Regione Piemonte. Sedute sul palco - accanto al presidente uscente e all'ex grillino - l'assessore regionale alle pari opportunità Monica Cerutti e il sindaco di Lauriano Matilde Casa, premio Ambientalista dell'anno 2016.