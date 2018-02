Renzi all’attacco: «Insopportabile il moralismo double face di Di Maio»

Mercoledì 14 Febbraio 2018, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2018 14:43

Matteo Renzi torna ad attaccare i Cinquestelle per la vicenda dei falsi rimborsi. Il segretario del Pd, dal sempre sotto attacco da parte di Luigi Di Maio, risponde per le rime: «O vale per tutti la stessa regola o il moralismo double face di Di Maio è insopportabile». E ancora: “Questa cosa che M5s restituisce 25 milioni viene ripetuta senza ricordare che per una legge fatta dal Pd, ogni anno prendevamo 38 milioni e ora non ne prendiamo alcuno. Io premier prendevo la metà di Luigi Di Maio. Da un anno e mezzo faccio politica senza indennità, rimborsi e senza pesare sulla comunità. Ma mica vengo qui a farmi bello. Se tu ogni giorno vai in tv a vantarti e poi ti beccano con le mani nella marmellata, non devi lamentarti». ​