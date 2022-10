Pnrr, Renzi contro Meloni: «Cara Giorgia basta alibi, ora governa»

Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni sul Pnrr. Il leader di Italia Viva, è tornato a parlare sulla futura gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del nuovo governo di centrodestra, targato Fratelli d'Italia. L'ex presidente del consiglio questa mattina sul proprio account twitter si è rivolto in maniera dura e diretta nei confronti della leader di FdI, invitandola a prendere in mano la situazione. La stessa Meloni ha dichiarato recentemente che, l'Italia è profondamente in ritardo sull'attuazione dei fondi del Pnrr e che il nuovo governo dovrà affrettarsi a essere formato proprio in vista dei prossimi mesi di crisi economica, a cui il prossimo esecutivo dovrà far fronte.

Ma Renzi sembra non credere troppo alla nuova maggioranza e, dopo aver scherzato negli scorsi giorni su chi gli domandasse "quando fai cadere il governo?" , tuona: «Meloni si lamenta dei ritardi sul PNRR. Cara Giorgia, basta alibi. Non perder tempo: avuto l’incarico fai il Governo in 24h anziché discutere con Salvini del totoministri e vai tu a Bruxelles al Consiglio UE il 20/10. Hai fatto cadere Draghi, ora governa tu. Se ti riesce» scrive l'ex Pd sulla sua pagina twitter.

