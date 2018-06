Lunedì 4 Giugno 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Riservato», si legge chiaramente in testa alche Matteosta leggendo in, a bordo delvoloVenezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza di. Una foto che in pochissimo tempo è rimbalzata migliaia di volte sui social, alimentando polemiche.LEGGI ANCHELEGGI ANCHEZoomando sui documenti, infatti, si riescono a leggere anche le prime righe del documento «riservato» e il nome del capo della polizia