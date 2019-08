Salvini, Ferragosto a Castel Volturno. Atteso anche nel carcere di Poggioreale

Mercoledì 14 Agosto 2019, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani 15 agosto alle 13 il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, e il capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, si recheranno in visita alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Dovrebbe essere prevista anche la presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, in precedenza a Castel Volturno (ore 11 nella Scuola Forestale Carabinieri di viale delle Acacie) per presiedere una riunione del Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.Morrone e Basentini che saranno accolti dal direttore Maria Luisa Palma e dal sostituto commissario coord. della polizia penitenziaria Savina d’Ambrosio, dopo la visita della struttura, pranzeranno con gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nella giornata di Ferragosto.