Salvini in love a Venezia: «Troppe effusioni con Francesca? Preferisco i baci alla droga»

Matteo Salvini in love a Venezia con Francesca Verdini: il leader leghista nei giorni scorsi è stato immortalato al suo arrivo a Venezia per l'anteprima del film Padrenostro insieme alla sua giovane compagna, con cui ci sono stati baci appassionati. E Salvini, rispondendo alle critiche per le «troppe effusioni», oggi in piazza a Lucca ha voluto ribattere a modo suo: «Mi hanno criticato per il bacio con Francesca a Venezia, io dico: fare l'amore, non la guerra, Io preferisco chi si bacia a chi si droga, poi si possono baciare uomini donne, ognuno fa quello che gli pare».



Ultimo aggiornamento: 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA