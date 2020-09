Matteo Salvini in smoking a Venezia: «È per Francesca». E scatta il bacio

Matteo Salvini è a Venezia per il Festival del Cinema con Francesca Verdini. Il leader della Lega ha attirato l'attenzione con indosso lo smoking e per le effusioni con la fidanzata, elegante in completo giacca e pantaloni di velluto nero e tacco 12. I due sono sbarcati al Lido mano nella mano. Lui ha la mascherina con il leone di San Marco, lei nera in tono con la mise. «Sono qui per trascorrere tre ore di relax, godermi un bel film, fare contenta Francesca, le cose intelligenti le decide sempre lei, passare una bella serata», ha dichiarato.



«Nessuna manipolazione politica - risponde a distanza ail protagonista di Padrenostro che aveva sottolineato di non averlo invitato e di augurarsi che non sia questo il pretesto per etichettare il film in gara per il Leone d'oro a Venezia 77 'pro poliziotti' - mi aspetto di divertirmi, a me Favino come attore piace molto». Sullo smoking ha spiegato: «Se sto a mio agio? Non tanto, a dire il vero - risponde - è la terza volta in vita mia che indosso uno smoking, l'ho fatto alla Scala e al Quirinale».

Prima di arrivare al Lido per Padrenostro Salvini ha detto di aver fatto una riunione con gli imprenditori di Venezia: «Ne faremo una capitale mondiale della cultura, una capitale del turismo intelligente e di qualità». È giusto ripartire con il cinema in presenza «come anche con l'arte e lo spettacolo perché, contrariamente a quello che si diceva, con la cultura si mangia».

Salvini ha parlato anche di Berlusconi ammalato, «gli ho fatto i miei auguri, come pure al candidato Pd in Veneto - Arturo Lorenzoni - spero possano rimettersi, con la salute non si scherza». Poi ha aggiunto: «In Veneto tutti i militanti della Lega sono anche per Zaia, chi vota Zaia vota anche Lega, insieme siamo oltre il 60%, non c'è nessun problema con il presidente del Veneto, avercele sicurezze così in tutta Italia. Piuttosto si preoccupi il centro sinistra: tra Pd e 5 stelle saranno al 20%, forse qualche problemino lo avranno loro». Sul tappeto rosso anche un bacio sulle labbra.

Ultimo aggiornamento: 22:26

