La sindaca di Cascina "Spray al peperoncino gratis per tutte le donne". E scoppia la polemica

Sabato 4 Agosto 2018, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 5 Agosto, 11:55

Dalla provincia di Pisa, per la precisione da Cascina, arriva una grande provocazione. A farla è la sindaca della cittadina, Susanna Ceccardi, che promette, "perché difendersi è legittimo".La sindaca Ceccardi, sindaco leghista di Cascina (Pisa), ha in mente un programma specifico per la difesa delle donne. Un programma che è stato già soprannomanto da “sceriffo”, composto anche da corsi di autodifesa organizzati dal Comune stesso e pistole taser per i poliziotti. Il tutto nasce da quanto accaduto alla stazione di Milano: «Quella ragazza che è riuscita a difendersi con lo spray dall'aggressione del nigeriano con grande coraggio e lucidità ha dimostrato che può essere un sistema utile e salvavita», ha scritto il sindaco su Facebook