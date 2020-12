Spostamenti tra comuni a Natale, Conte apre: l'ipotesi di una deroga nei giorni di festa

Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull'opportunità di allargare le possibilità di spostamenti tra Comuni a Natale. È quanto apprende l'Ansa da fonti parlamentari. Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio. La riflessione aperta da Conte, secondo le stesse fonti, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con un'interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni.

La suggestione di una revisione delle norme sugli spostamenti era stata lanciata stamattina dal senatore renziano Andrea Marcucci: «Spero ancora di riuscire a modificare il decreto del Governo, per allargare il raggio degli spostamenti di chi vive nei piccoli Comuni, durante le giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. L'Italia non è fatta solo di grandi città. Lunedì spero che la maggioranza abbia una proposta concreta da sottoporre al Governo, durante la capigruppo in Senato».

Intanto domenica Piemonte e Lombardia torneranno in zona gialla, cosa che ha scatenato ottimismo ma anche prudenza.

«L'imminente passaggio alla zona gialla è certamente una buona notizia. Significa infatti che la situazione continua a migliorare. Non è però né un traguardo né una condizione acquisita. Dipenderà di nuovo da noi evitare che il Natale possa provocare una nuova impennata dei contagi e consentire anzi un ulteriore abbassamento del rischio epidemiologico». Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, commenta così il prossimo passaggio della Lombardia alla nuova fascia. «La zona gialla porta con sé l'allentamento di diverse limitazioni, dall'attesa riapertura dei bar e dei ristoranti, anche se solo fino alle 18, alla possibilità di muoversi tra regioni dello stesso colore, almeno fino al 20 dicembre - aggiunge il primo cittadino -. Ma a minori limitazioni deve corrispondere maggiore responsabilità da parte dei cittadini: quella che a Bergamo non è mai venuta meno e che ci deve accompagnare anche durante le festività natalizie. A gennaio ci aspettano altri traguardi, a partire dalla riapertura di tutte le scuole e dei luoghi della cultura, che non possiamo assolutamente mancare».

Una regione che è sempre stata gialla come il Lazio è per la linea della prudenza assoluta. «Non possiamo derogare dalla linea di rigore che ha accompagnato il Lazio in questi mesi con risultati che hanno evitato finora le ulteriori restrizioni di zona rossa. Venivamo guardati con sospetto quando, prima di altri, abbiamo proposto la mascherina obbligatoria sempre o quando ci siamo opposti alla riapertura degli stadi. Oggi siamo ancora in una situazione in cui bisogna essere molto prudenti e attuare misure proporzionate. Mi permetto di ricordare che quando è partita la seconda ondata avevamo un numero di casi giornalieri sei volte inferiori a quelli attuali, i ricoverati erano in media 600 a fronte degli oltre 3.000 di oggi, nelle terapie intensive un numero dieci volte inferiore ai 342 attuali e un numero dei decessi giornaliero tre volte inferiore. Con questa base di partenza di fronte ad una terza ondata il rischio è che vengano travolti gli argini. Ecco perché è fondamentale continuare ad abbassare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore. Guai a pensare che la battaglia è vinta». Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato intervenendo al XXX Congresso nazionale dell'Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo).

