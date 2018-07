Statali, controlli anti-furbetti ma anche premi per chi lavora bene

Premi per i dipendenti della pubblica amministrazione che lavorano bene. È l'idea del ministro per la Pa Giulia Bongiorno che confermerebbe però anche la volontà di ricorrere a controlli biometrici per chi non adempie al proprio lavoro, contro quindi i cosiddetti 'furbetti del cartellino'. Altrettanto necessario «premiare chi invece lavora bene», avrebbe detto il ministro. L'intenzione sarebbe emersa nel corso dell'incontro con i sindacati, secondo quanto riferiscono fonti presenti al tavolo.

Venerdì 27 Luglio 2018, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2018 20:32

