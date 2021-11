Stato emergenza fino al 31 marzo, dallo smart working alle mascherine ai viaggi: cosa comporta

Lo stato di emergenza scade il 31 dicembre. E da ciò che filtra da palazzo Chigi, Mario Draghi deciderà se prorogarlo solo a ridosso della scadenza. Ma molti fonti governative danno per certo che verrà prolungato almeno fino al 31 gennaio se non al 31 marzo. In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1 del 2008, lo stato di emergenza non può superare i 12 mesi ed prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Ciò significa che se il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati