Storace, dito medio contro M5S e Pd: «Meritate solo insulti dal popolo»

Crisi di governo, Giorgia Meloni all'attacco del M5s: «Dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno, sono diventati il tonno»​

Solo in Italia, con l’alibi fasullo e golpista della democrazia parlamentare, si portano gli sconfitti al governo

Meritate solo insulti dal popolo pic.twitter.com/Vla1FMpJ3Y — Francesco Storace (@Storace) August 26, 2019

Martedì 27 Agosto 2019, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 18:39

Le trattative per unsostenuto dale dalcontinuano a trovare la ferma opposizione die di diversi esponenti del partito di Giorgia Meloni. Uno di loro è senza dubbio, attualmente direttore del Secolo d'Italia.Su, l'ex parlamentare, ministro della salute e governatore del Lazio, ha espresso la sua contrarietà all'ipotesi di un nuovo esecutivo, senza elezioni immediate. E lo ha fatto esibendo unai due partiti che in queste ore stanno mediando per la formazione di un nuovo governo. «» - scrive- «Meritate solo insulti dal popolo».